محمد هيثم مهاجم الأهلي 2007 يطير إلى ألمانيا للعلاج

يغادر محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 إلى ألمانيا يوم 17 من الشهر الجاري للعرض على البروفسير الألماني بارال من شون كلينيك في مدينة ميونيخ للاطمئنان على حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

يأتي سفر محمد هيثم بناءً على تنسيق كامل مع طبيب النادي الأهلي حازم عبدالرحمن، وكل من الدكتور محمد أبوالعلا، والدكتور مصطفى صدقي من الجهاز الطبي للمنتخب، والذين يتابعون حالة اللاعب والذي سبق أن سافر عقب إصابته مباشرًة إلى ألمانيا، ورفض الطبيب الألماني حينذاك إجراء أي عمليات جراحية، وأكد على أن حالة محمد هيثم مطمئنة ولا تحتاج إلا للعلاج التحفظي في وجود ركبة لتثبيت "الصابونة" لمدة شهرين بحد أقصى.

ويمكث مهاجم الأهلي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ إحدى المراحل المهمة من البرنامج العلاجي والتأكيد على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

يذكر أن محمد هيثم من الركائز الأساسية لفريق الأهلي مواليد 2007 ويتمتع بموهبة كبيرة، وحصل مؤخرًا على جائزة أفضل ناشئ في حفل دير جيست قبل ثلاثة أيام.. وحرصت إدارة النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية ومساندته حتى يعود للملاعب من جديد.

الأهلي يتعاقد مع محمد هيثم مهاجم نادي زد

علن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي التعاقد مع محمد هيثم، مهاجم فريق زد مواليد 2007، في إطار سياسة القطاع بضم الصاعدين المتميزين في سن مبكرة إلى فرق النادي، وتكوين قاعدة من العناصر الواعدة لتدعيم الفريق الأول.

ووقع اللاعب الذي يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية على عقود انضمامه للأهلي بحضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه محمد شوقي، ووكيل اللاعب ومسئولي نادي زد، الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا لإتمام انتقال اللاعب.

وعبر محمد هيثم عن سعادته الكبيرة بالانضمام للأهلي، متعهداً ببذل أقصى ما لديه ليكون أحد الدعامات القوية للفريق الأول في المستقبل القريب.