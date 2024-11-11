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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لجلسة 22 ديسمبر.. تأجيل محاكمة متهمي قضية "خلية داعش حلوان"

أرشيفية
أرشيفية
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قررت اليوم الإثنين، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان، وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة ٢٢ ديسمبر".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

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