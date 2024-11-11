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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة: استمرار تلقى طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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أكدت الدكتورة  جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار أعمال تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظ والتى تساهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم، وتيسير عملية التقديم للمواطنين من خلال النظام الإلكتروني الميسر، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، الى أن المحافظة تواصل تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية تقديم الطلبات في أقرب وقت ممكن لضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، يأتي ذلك بالتزامن مع  تنفيذ حملات إزالة التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وأعلنت عن تنفيذ  حملات إزالات مكبرة لليوم الثالث على التوالي  ضمن المرحلة الثانية من الموجة 24، والتي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لاى حالات تعدى، مشددة على ضرورة إزالة أي مخالفة في المهد والتعامل الفوري معها بكل حزم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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