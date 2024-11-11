رئيس مطاي يتابع أعمال تجميل المدينة ورفع القمامة من طريق الكورنيش

تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال النظافه اليومية بكورنيش الإبراهيمية بطريق مصر أسوان الزراعي، تحت إشراف فضل الجبالي والدكتور هشام حسانين نائب رئيس المركز.

وأوضح تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، أن إدارة الكورنيش قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها حيث تم رفع الاتربة من على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي ( كورنيش الابراهيميه) ، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار و الحشائش بالطريق، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بحضور اشرف فاروق رئيس ادارة الكورنيش.

كما تابع رئيس المركز، أعمال اداره تطوير وتجميل المدينة بالوحدة المحلية، حيث قامت إدارة تجميل وتطوير المدينة اليوم بالعمل في قص وتهذيب الأشجار بالحدائق المتواجدة بطريق مصر أسوان الزراعي وتهذيب الحشائش على طول الطريق.كما تم ري الأشجار المزروعة سابقا بالطريق الدائري ورفع المخلفات بحضور السيد حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء،ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

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