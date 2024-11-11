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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بأحداث الألف مسكن للحكم في 25 نوفمبر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، حجز  محاكمة متهم للحكم وذلك علي خلفيه اتهامه بالتورط فى قتل وإصابة 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة بالألف مسكن بجلسة ٢٥ نوفمبر.
وجهت النيابة للمتهمين تهم التورط فى قتل وإصابة 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013، وذلك في القضيه التي تحمل رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة.

أحداث الألف مسكن بمجمع محاكم بدر اليوم الإثنين حجز محاكمة متهم