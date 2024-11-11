تخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ السلع الغذائية في مطاي

تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الاسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعارعلي السلع المعروضة.
وقال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي تولي أهمية كبيرة لمتابعة منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، بالمدينة والقرى، وأنه في صدد الإعداد لإفتتاح أكثر من منفذ بالقري بالتعاون مع ادارة التموين، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد ابوسداح على التصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها ، مشيراً إلى أن التخفيضات تصل الي 30% للسلع.