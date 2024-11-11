تخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ السلع الغذائية في مطاي

تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الاسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعارعلي السلع المعروضة.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي تولي أهمية كبيرة لمتابعة منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، بالمدينة والقرى، وأنه في صدد الإعداد لإفتتاح أكثر من منفذ بالقري بالتعاون مع ادارة التموين، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد ابوسداح على التصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها ، مشيراً إلى أن التخفيضات تصل الي 30% للسلع.

466386133_878033021174058_4933366799859159600_n

466394820_878031927840834_1852830732870770656_n

466399057_878033281174032_5820067970491857575_n