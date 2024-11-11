مصرع مدرس صعقًا بالكهرباء داخل مدرسة في البحيرة

شهدت مدرسة عبدالعاطي رحيم التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حادث مأساوي حيث توفي مدرس بالحصة صعقًا بالكهرباء؛ أثناء قيامه بتركيب ماتور مياه داخل المدرسة، تم نقل جثته إلى مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من العميد محمد حمودة مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول "طه على راف الله، مدرس بالحصة بمدرسة عبد العاطى رحيم التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات، ومقيم بناحية أبو طاحون التابعة لدائرة المركز، إلى المستشفى العام جثة هامده، ادعاء صاعق كهربائى، داخل المدرسة أثناء تركيب ماتور مياه، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، وسؤال العاملين بالمدرسة قرروا أنه أثناء قيام المجنى علية بمساعدة السباك فى تركيب ماتور مياة خاص بالمدرسة، تعرض للصعق بالتيار الكهربائى.



وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات التصريح بدفن الجثة عقب إجراء التحريات الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



