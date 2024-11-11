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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 بينهم طفل بحادث مروري في الخارجة بالوادي الجديد

مستشفى الخارجة التخصصي
مستشفى الخارجة التخصصي
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أصيب 7 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، بمنطقة النقب الحدودية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الخارجة- أسيوط" بمنطقة الكيلو 50 في حدود منطقة " النقب " الحدودية بالطريق أسفر عن إصابة كل من عبد الرحمن احمد سيد، 12 عاما، عماد ربيع حسن، 30 عاما، أیمن شعبان عبد الحليم، 33 عاما، علاء عیسی محمد، 19 عاما،  محمد احمد سید، 19 عاما،  محمد ناصر عبد الفتاح، 20 عاما، منصور جمعة محجوب، وجمعيهم مصابون بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة المرور لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

حادث الخارجة طريق منطقة عام