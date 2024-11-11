حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى ملوي

نظمت الوحدات القروية التسع بنطاق مركز واحياء مدينة ملوى، حملات نظافة مكبرة وذلك لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من نقاط التجميع وتمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ، حيث تم تمهيد وتسوية الشوارع، ورفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة، وتم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وكذلك استمرار اعمال قص وتهذيب الاشجار وصيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية القروية .

وذلك تنفيذُا لتكليفات تنفيذًا لتكليفات المهندس عويس الغريانى رئيس مركز ومدينة ملوى، بضرورة أستمرار اعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وصيانة أعمدة الإنارة استعدادًا لفصل الشتاء بقرى المركز والمدينة.

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