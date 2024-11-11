وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي

قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية وعدد من مديري العموم والإدارات الفنية و المكتب الفني، بحضور النائب ابراهيم خليفة ابودوح والنائبة غادة الضبع أعضاء مجلس النواب و الدكتور أمجد عادل مدير المستشفي، بإفتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي بإجمالي 12 سرير عناية، في خطوة هامة نحو النهوض بالخدمة الصحية المقدمة بالمستشفي، لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالمركز.

وذلك ضمن جهود وزارة الصحة و السكان وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، التوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المختلفة.

ومن جانبه، أكد "دويدار" علي السعي قدماً نحو النهوض بجميع الخدمات الصحية بجميع مستشفيات المحافظة لافتًا إلى الدعم الكامل و الإهتمام البالغ للقيادة السياسية بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية و كفاءة المستشفيات، موضحاً ان من بين تلك الإجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة لدعم المستشفيات بالتخصصات الهامة و المساهمة في التدريب والتعليم الطبي للكوادر الطبية.

جدير بالذكر أن مستشفى جهينة المركزي شهدت أكبر عملية تطوير شاملة وبتكلفة 230 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المستشفى تضم " 85 سرير إقامة مرضى، و 12 سرير للعناية المركزة، و 9 أسرة عناية متوسطة بالإضافة إلى 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 23 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي".

ويتكون المستشفى من "بدروم، ودور أرضي+ 4 أدوار علوية"، حيث يحتوي البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين"، ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، ويحتوي الدور الأول علوي على "العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، بينما يضم الدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، أما الدور الدور الثالث علوي ويضم "قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية، ويشمل الدور الرابع علوي "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".

1000008611

1000008614

1000008617

1000008596

1000008623

1000008620

1000008599

1000008626

1000008593

1000008590

1000008605

1000008608

1000008602

1000008632