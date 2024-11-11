حجز محاكمة متهمة بخلية المنيا للحكم

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، حجز محاكمة متهمة، وذلك علي خلفية اتهامها في القضية المعروفة اعلاميا بخلية المنيا الإرهابية، لجلسة 10 ديسمبر المقبل للحكم.

وجهت النيابه للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.