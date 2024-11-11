إزالة ٢٨ حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بملوى جنوب المنيا

تابع عويس الغريانى رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، تنفيذ أعمال الموجة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه واملاك الدولة وبدون ترخيص، وذلك فى اطار اعمال الموجه الـ ٢٤ لفرض هيبة القانون والتصدى لكافة اشكال التعديات على املاك الدولة، والبناء المخالف واسترداد حق الشعب.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات ازالة ٢١ حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة ٨٨٣ متر وذلك بحضور نواب رئيس المركز واشرف سطوحى رئيس القرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم إزالة حالات تعدى على املاك الدولة بمجلس قروى قلندول بقرية المحرص بمساحة١٩٦ متر، وذلك بحضور نواب رئيس المركز والاستلذ صالح خيرى رئيس القرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم رصد وازالة حالة في المهد لبناء مخالف على ارض زراعية بقرية منشأة المغالقة بمجلس قروى دروة، بمساحة ٢٦٣ متر

وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية ومحمد راضى سكرتير القرية من ازالة تعدى بالبناء المخالف على ارض زراعية بمساحة ١٨٠ متر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.

ووجه « الغريانى » نوابه ورؤساء القرى بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات، خاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، مع ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل قرية بالتنسيق بين الجهات الأمنية والمعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات.

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