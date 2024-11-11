رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات طلاب برنامج STEM

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الإثنين ١١ من نوفمبر؛ معرض المشروعات البيئية لطلاب الفرقة الرابعة من برنامج STEM بمرحلة البكالوريوس بكلية التربية؛ جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف؛ الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماريان ميلاد الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية، ومنسق برنامج STEM.

ويأتي المعرض ضمن أعمال المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية، والمنعقد على مدار يومين ١١ و ١٢ نوفمبر بعنوان "دور التعليم العربي فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتفقد الدكتور أحمد المنشاوي، المنتجات الطلابية التى شملها المعرض، وتضم منتجات تطبيقية لما يقوم به الطلاب من دراسة أكاديمية ونظرية طوال سنوات الدراسة ببرنامج STEM، وتقدم تطبيقات لحل التحديات والمشكلات المجتمعية المعاصرة، بطريقة مبتكرة، وباستخدام التقنيات الحديثة؛ وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، ومنها؛ مشروع سلم لتوليد الكهرباء، ومشروع تطبيق إلكتروني لمرضى الغسيل الكلوي، ومشروع بلاط بلاستيك ناتج عن إعادة تدوير للمخلفات البلاستيكية، ومشروع جهاز إعادة تنقية الكهرباء، ومشروع فرن لحرق المخلفات وتوليد الكهرباء، ومشروع مزرعة بالطاقة الشمسية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالمشروعات الطلابية التى تضمنها المعرض، والتي تبرز المهارات الإبداعية، والعلمية للطلاب، وقدرتهم على تطبيق دراستهم النظرية في صورة مشروعات تطبيقية تسهم فى حل المشكلات المجتمعية والبيئية المعاصرة، مؤكدًا أن المعرض يعد فرصة لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، وصقل مواهبهم ومهاراتهم على تنفيذ المشروعات؛ بما يعود بالفائدة على المجتمع ويعزز من التنمية المستدامة.