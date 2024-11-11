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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز محاكمة متهم بداعش بولاق للحكم

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، حجز محاكمة متهم وذلك علي خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق في القضية المعروف بخلية بولاق الدكرور لجلسة 13 يناير للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد
أسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 8800 لسنة 2023 جنايات بولاق، تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

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