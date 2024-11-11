البنك المركزي يسمح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل جديد يسمح للبنوك بفتح حسابات مصرفية للشباب ابتداءً من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تعديل قانون الأحوال المدنية، الذي خفض سن إصدار بطاقة الهوية الشخصية إلى 15 عامًا، وذلك بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 224 لسنة 2022.

وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بتقديم منتجات مصرفية تتماشى مع الفئة العمرية المستهدفة، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بها واتباع كافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب وتشجيعهم على بناء علاقة مسؤولة مع المؤسسات المالية، كما يندرج ضمن مساعي دعم الشمول المالي وتنمية الاقتصاد من خلال تمكين الشباب من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة أكبر.

ودعا البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية إلى الالتزام بالقرار وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وآمنة تتوافق مع احتياجات الشباب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المالية ويدعم مشاركتهم في الاقتصاد، ويفتح أمامهم آفاقًا أفضل للنمو والاستقرار المالي.