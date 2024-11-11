الكرة النسائية.. وادي دجلة يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق سيدات وادى دجلة على نظيره الزمالك، بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب “وادى دجلة”، ضمن منافسات في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجلت نهى الصلح، هدف المباراة الوحيد، لصالح فريق وادى دجلة في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، إلا أن وادى دجلة نجح فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدف الشوط الأول، بينما فشل الزمالك فى ذلك بعد أداء قوى من أصحاب الأرض.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن ضيفه الزمالك الذى يقع في المركز الخامس، فى ترتيب الدورى الممتاز للكرة النسائية.

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