ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحكم على استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر 15 يناير المقبل

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة باحالة اوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر الي مفتي الجمهورية لابداء الراي الشرعي في اعدامه وحددت جلسة 15 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، (يبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية)، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.

احالة اوراق المتهم إبداء الرأي الشرعي الرأى الشرعى الطب الشرعي المتهم بقتل 3 مصريين أمر الإحالة بقتل 3 مصرين في قطر جنايات مستأنف شمال القاهرة عزبة المرجوشي فتي الجمهورية قتل 3 مصريين محافظة القليوبية مستأنف شمال القاهرة