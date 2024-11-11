الحكم على استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر 15 يناير المقبل

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة باحالة اوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر الي مفتي الجمهورية لابداء الراي الشرعي في اعدامه وحددت جلسة 15 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، (يبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية)، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.