رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل فاقت حدود المنطق بسبب عمليات الإبادة

قال رئيس وزراء ماليزيا، الدكتور أنور إبراهيم، إن بلاده تثمن الجهود لإنهاء العنف والدمار والبؤس الذي يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية بحضور الرئيس السيسي، أن إسرائيل فاقت حدود المنطق بسبب عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت وكالة أونروا ومنعتها من أداء مهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: «إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك قرارات الأمم المتحدة وتعرقل الاستجابات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يجب وقف عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، لإجبارها على إنهاء المجازر بحق الفلسطينيين».