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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 24 من شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بعد إحالة 3 طلبات مناقشة موجهة للحكومة في ملفات تتعلق بقطاع التعليم وجودته، وتعقيب الوزير محمد عبد اللطيف، إلى لجنة التعليم والاتصالات.

وخلال الجلسة أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، مؤكدا السعي نحو تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التأمين وعمل تشويش على الانترنت، وتحديدا على السماعات التي يتم استخدامها في الغش.   

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني