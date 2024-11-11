رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا حملة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية و أملاك الدولة بقرى طوخ الخيل ودمشير وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ٢٤ لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التى بدأت نوفمبر الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٥ حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ٢,٥ قيراط زراعة بطوخ الخيل، و١٤٠متر تعد على أملاك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ورافق رئيس المدينة د الحسينى شادى ومحمد محمود نواب رئيس المدينة ومحمد سميح و محمد جابر رؤساء القري وجهات الولاية ورضا على خلف مدير حصر التعديات.

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