وزير التعليم: ندرس تخفيض عدد لجان امتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس خطة لمواجهة حالات الغش داخل لجان الامتحانات فى الثانوية العامة.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: 2200 لجنة هى عدد لجان الامتحانات في الثانوية العامة، ونسعي حاليا إلي تقليص عدد لجان الامتحانات لتصبح 300 أو 400 لجنة على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية تأمين هذه اللجان وضبط حالات الغش وإجراء عملية التشويش على سماعات البلوتوث التى يصطحبها بعض الطلاب لتسهيل عملية الغش .

جاء ذلك خلال رده على أسئلة النواب فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى خصصت لمناقشة المشكلات التى يواجهها ملف التعليم ماقبل الجامعي.