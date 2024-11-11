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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لمتهم تاجر بالمخدرات في البساتين

أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها  حضورياً بمعاقبة مصطفى خ. بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية  المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة لأنه في يوم ٢٠٢٤/١/٣٠ بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض شفرة كتر بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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