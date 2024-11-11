لجنة المصريين في الخارج بالتنسيقية تُناقش خطة عملها خلال الفترة المُقبلة

عقدت لجنة المصريين في الخارج بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لمناقشة محاور عملها وخطتها التنفيذية خلال الفترة المُقبلة، وذلك في إطار إعلان التنسيقية عن الاستراتيجية الجديدة، والتي تضمنت اهتمامًا كبيرًا بملف العلاقات الخارجية لما له من تأثير مُباشر على الساحة السياسية المصرية.

واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية؛ بما يُحقق أهداف التنسيقية، مثل عقد اللقاءات مع الجاليات المصرية والتواصل المستمر مع العلماء وأبناء الجاليات في المناطق المختلفة وعقد لقاءات مباشرة داخل وخارج مصر.

وجدير بالذكر أن لجنة المصريين بالخارج في التنسيقية تهتم بالجاليات المصرية في الخارج وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم المستمر بالوطن وتبني مشاكلهم وقضاياهم.