"اليورو" يتراجع بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم على الواردات الأوروبية

تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقابل الدولار، ليسجل أدنى مستوى له في خمسة أشهر، بسبب مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية

وانخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى (1.0678 دولار)، مسجلا أدنى مستوى له منذ 27 يونيو الماضي.

وفقد اليورو نسبة 1.1% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، في خامس خسارة أسبوعية في غضون شهر ونصف، وسط مخاوف تجدد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

واقترح "ترامب" فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يضر بالصادرات الأوروبية ويهدد باندلاع حرب تجارية عالمية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.