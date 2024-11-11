حملة لشرطة البيئة والمسطحات بالإسكندرية ضد نباشين القمامة

شن قسم شرطة البيئة والمسطحات وقسم ثان المنتزه وإدارة شئون البيئة بالإسكندرية، حملة مكبرة علي أوكار نباشين القمامة وسط التكتلات السكنية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركة نهضة مصر و إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء حسن عطية مدير الأمن واللواء محمد عماره الحكمدار العام وتكليفات اللواء محسن عبيدو مساعد المدير للوحدات والمهندس محمد سلومة بإدارة شئون البيئة.

وأضاف بيان الصادر اليوم، أنه تم المرور علي بعض نقاط تواجد النباشين بالمنتزه ثان، وقد تم التعامل معهم والتحفظ علي مخلفات القمامة التي معهم ونقلها إلي سيارات الشركة، وذلك للتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي وعدم إلقائها بالشوارع والميادين العامة وكذلك للحد من أي مضايقات لعمال النظافة أثناء أداء مهمتهم الوطنية في نظافة المدينة، بالإضافة إلي الاستجابة لشكاوي المواطنين من هذه الفئه التي تقوم بوضع المخلفات الخاصة بها بمداخل الشوارع و المنازل مما يرتيب عليه الأضرار بالصحة العامة للمواطنين وانتشار الحشرات والافات الضارة.

وجه العديد من السكان والأهالي بالمنطقة الشكر لكافة الجهات المشاركة بالحملة لحمايتهم من هذه العناصر التي تضر بصحتهم و صحة صغارهم.

وأوضح أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي، أن توجيهات إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، التعاون التام مع أجهزة الدولة الأمنية في هذه الحملات مستمرة و ذلك للحد من الظاهر بالإسكندرية وحماية لعمال النظافة والمواطنين وللسلامة والصحة العامة.