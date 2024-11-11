فيلم "غنينا قصيدة" بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

ينافس الفيلم الفلسطيني القصير "غنينا قصيدة" للمخرجة آني سكاب بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وأربعين والتي تنطلق يوم الأربعاء 13 نوفمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 22 نوفمبر، حيث يشهد عرضه الأول بالعالم العربي.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية بكندا، ثم انطلق في رحلة بأكثر من عشرة مهرجانات سينمائية دولية منها مهرجان فانكوفر للفيلم القصير، ومهرجان النرويج للفيلم القصير (كورتفيلم)، ومهرجان تورنتو للفيلم العربي، ومهرجان دوك إيدج بنيوزيلاندا ومهرجان السينما الفلسطينية بفرنسا ومهرجان لندن للأفلام القصيرة.

كما حصل الفيلم على عدة جوائز منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان هرسك نوفي السينمائي بمونتينيغرو، وأفضل فيلم تجريبي قصير من مهرجان نظرة للأفلام الفلسطينية القصيرة.

غنينا قصيدة من إخراج آني سكاب ويشاركها في التأليف والإنتاج بول لي، ويشارك فيه سيلينا وحنا وآني سكاب وإنتاج كندي فلسطيني أردني مشترك. والفيلم مَبنِي على طفولة أجيال تتذكر الوطن، كما أنه رحلة المخرجة للتأمل في ألم الفقدان والهجرة القسرية والصدمة العابرة للأجيال الفلسطينية.

يتمحور فيلم غنينا قصيدة حول قصيدة خليل السكاكيني "نحن قوم أبيونا"، وهي قصيدة غناها الشاعر والمعلم لطلابه في كلية النهضة بالقدس قبل النكبة والاحتلال، والتي حفظها جيل أهل المخرجة آني عن معلمهم الذي كتب بالإضافة إلى القصيدة المكرمة في الفيلم نشيد الثورة العربية.

هذه القصيدة والأغنية ليست شهادة تاريخية فقط بل هي أيضًا تكريمًا للدور الريادي الذي قام به الفلسطينيون قبل النكبة.

وكان خليل السكاكيني من مؤسسي منهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي ولعل استذكار بلاغته في القصيدة المغناة في الفيلم بعض من تكريم واجب ومتأخر.

تلقى الفيلم العديد من منح التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج من مهرجان تورونتو السينمائي الفلسطيني، مؤسسة عبد المحسن القطّان، المجلس الوطني للسينما في كندا، المجلس الكندي للفنون، مجلس تورونتو للفنون، وترينتي سكوير فيديو.