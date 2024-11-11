رئيس زراعة الشيوخ يدعو للاستفادة من مؤسسات المجتمع المدنى فى حل مشكلات التعليم

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التعليم المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ اليوم، مشيرا أهمية بحث الملف من كافة الجوانب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وقال الجبلى، أن العملية التعليمية تتضمن جوانب فنية تتكفل الوزارة بها وجوانب مالية، يمكن للمجتمع المدنى أن يكون له دور قويا فيه، لاسيما وأن هناك رغبة لدى تلك المؤسسات فى المساعدة وتقديم الدعم اللازم فى العملية التعليمية.

وأضاف، يمكن للمجتمع المدنى أن يخفف العبء عن كاهل الدولة فى ذلك الملف الهام، فى إنشاء وتجهيز المداس لاستيعاب الكثافات، ولكن ذلك يتطلب ذلك تسهيل بعض الاجراءات، لمواجهة المعوقات التى تواجه تلك المؤسسات فى إنشاء وتجهيز المدارس، مستشهدا بمشكلة تخصيص الأراضى.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالفعل هناك مؤسسات اجتماعية عندها رغبة أكيدة فى المشاركة فى العملية التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية، لمساعدة الدولة فى ذلك الملف، ولكن هناك معوقات على أرض الواقع، تتطلب البحث والتدخل لحلها، داعيا الحكومة لبحث ذلك الأمر للاستفادة من تلك المؤسسات فى حل مشكلات التعليم.