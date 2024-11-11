النعماني يستقبل لجنة "الأعلى للجامعات الأهلية" للوقوف على التجهيزات النهائية لجامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، لجنة المجلس الأعلي للجامعات الأهلية في زيارتها الثانية للجامعة، برئاسة الدكتور ماهر مصباح امين المجلس، يرافقه الدكتور إبراهيم هلال أستاذ نظم القوي الكهربائية بكلية هندسة عين شمس، والدكتور حسين أحمد مدرس العمارة بكلية هندسة عين شمس، وذلك للوقوف علي المقومات المادية التي تساهم في دعم العملية التعليمية بجامعة سوهاج الأهلية.

ووجه النعماني الشكر والتقدير الى الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والوفد المصاحب له، مشيداً بدور الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤيتها في تشييد عدد من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة لتعليم يواكب متطلبات المرحلة، من خلال باقة متميزة من البرامج التعليمية الملبية لسوق العمل.

وقال النعماني ان جامعة سوهاج تأتي ضمن ٨ جامعات حكومية تم اختيارها لإنشاء جامعة أهلية تابعة لها، حيث يأتي ذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030، و توجيهات وزارة التعليم العالي ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً ان اللجنة أشادت بالمبني المخصص للجامعة الأهلية والذي تبلغ مساحته ٥٠٠٠ متر مربع، ويتكون من بدروم ودور ارضي وأربعة أدوار متكرره، وذلك بتكلفه انشائية ١٦٥ مليون جنيه، ويضم ٣ مدرجات سعة المدرج ٥٠٠ طالب، بسعة اجمالية ١٥٠٠ طالب وطالبة، الي جانب ١١٩ فصل سعة الفصل، ٣٠ طالب بسعة اجمالية ٣٥٧٠ طالب وطالبة.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور ماهر مصباح والوفد المرافق له الانشاءات الجديدة بالجامعة والمستشفي الجديد ومقر الجامعة الاهلية، والمقومات المادية التي تمتلكها الجامعة للمساعدة في تشغيل الجامعة الأهلية، مثمناً مايتم علي ارض الجامعة الجديدة و علي اعلي مستوي من الجودة، مضيفاً ان الجامعات الأهلية نجحت في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي لتلبية احتياجات الطلاب من البرامج الدراسية البينية المتميزة والحديثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل كلية الهندسة والمسئول التنفيذي للمشروع، والدكتور حسين عبد الحفيظ وكيل كلية العلوم ومنسق الجامعة الأهلية، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي والمهندسة نهي سمير مدير الاداره الهندسية.

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