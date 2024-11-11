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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تحظر رفع العلم الفلسطيني في مباراتها مع إسرائيل

العلم الفلسطيني
العلم الفلسطيني
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أعلن قائد شرطة باريس، منع رفع العلم الفلسطيني في مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل التي تقام وسط إجراءات أمنية مشددة يوم الخميس المقبل.

وقال، إن المباراة تقام وسط إجراءات أمنية مشددة، ولن يُسمح إلا برفع العلمين الفرنسي والإسرائيلي خلال المباراة.

وكان مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" قد أثاروا الفوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية الاسبوع الماضى ، بعدما أنزلوا العلم الفلسطيني من على أحد المباني وتمزيقه، ثم بدأوا في استفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي. 

كما استفز الجمهور الإسرائيلي، الجماهير الهولندية في المدرجات، بعد رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، وقاموا بإشعال الألعاب النارية.

باريس فرنسا إسرائيل العلم الفلسطيني