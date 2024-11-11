البورصة تربح 8.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 8.4 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.276 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 31,621.29 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 13,881.92 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 3,279.07 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 8,380.12 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.34%، ليغلق عند مستوى 11,668.11 نقطة.

كما ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.76% ليغلق عند 39,225.08 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 6,836.41 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 50.4 مليون جنيه، و31.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 82.2 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، من 126.2 ألف صفقة منفذة.