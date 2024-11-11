الرئيس السيسي: سنقف ضد جميع المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدين بشكل قاطع حملة القتل الممنهج التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة.

وتابع الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية، بالقول: "باسم مصر أعلنها صراحة إننا سنقف ضد جميع المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريًا أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة"، مؤكدًا: "أننا لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف".

وأكد قائلا: "إن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمى جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".