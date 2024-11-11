لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع كولر بعد العودة من سويسرا

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار رئيس اللجنة وزكريا ناصف عضو اللجنة اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة نهاية الأسبوع الجاري، عقب عودة "كولر" من إجازته في سويسرا.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع كل من محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة، ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

وتستعرض لجنة التخطيط خلال الاجتماع مع مارسيل كولر، احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وفقا لطلبات المدير الفني.

كما سيتم عرض اللاعبين المرشحين في خط الهجوم الذين تم التواصل معهم خلال الفترة الأخيرة للاستقرار على واحد منهم.

سفر كولر إلى سويسرا

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

وسيكون أول ارتباط لفريق الأهلي يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الاتحاد السكندري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة لمدة أسبوع من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يسافر كولر وجهازه المعاون إلى بلادهم وكذلك اللاعبين المحترفين، على أن يستمر المصابين في أداء برامجهم العلاجية.

وحقق الأهلي الفوز على مضيفه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.