المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية أكدت دور مصر المحوري لإرساء السلام بالمنطقة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية، ألقت الضوء على العديد من الملفات، وأكدت دور مصر المحوري الداعم لاستقرار المنطقة بالكامل، وموقف الدولة المصرية من عدد من القضايا الإقليمية.

وأوضح غنيم، أن الرئيس السيسى، أكد خلال كلمته اليوم، على أن مصر تحملت مسئولية إطلاق مسار السلام فى المنطقة منذ عقود، وأن مصر حذرت من تداعيات اللجوء للحلول العسكرية، وأن الحل العسكري لن ولم يكون هو الحل الأمثل لعودة الهدوء للمنطقة، وهذا ما أكدت عليه الدولة المصرية فى العديد من المحافل الدولية.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بتأكيد الرئيس على أن الفرصة مازالت ممكنة، لإنقاذ المنطقة والعالم من ممارسات عصور الظلام، والانتقال لبناء مستقبل، تستحقه الأجيال القادمة، عنوانه الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء، فى الوقت الذى تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للأشقاء اللبنانيين، والموقف التاريخي للقضية الفلسطينية، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.