سوريا تدعو دول العالم إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعية دول العالم الحر إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق دول المنطقة وشعوبها، وضمان مساءلة في جميع المحافل الدولية وعدم إفلاته من العقاب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إن إسرائيل تصر على مواصلة جرائمها الوحشية في المنطقة لتؤكد كل يوم استهتارها بالقيم الإنسانية والقوانين الدولية حيث استهدفت يوم أمس بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء وخلف أضرارا كبيرة بالممتلكات الخاصة".

