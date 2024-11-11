استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن إيال زامير المدير العام لوزارة الدفاع استقال من منصبه، وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام من إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت ليخلفه يسرائيل كاتس في المنصب.

وأضافت الصحيفة، أنه يُعتبر زمير المرشح الأبرز والأفضل لخلافة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، لما يمتلكه من خبرة وسلطة ومهنية، وخاصة بفضل رؤيته التي تعارض فكرة الجيش الصغير.

وخلال مراسم تبادل منصب نائب رئيس الأركان في عام 2021، أطلق اللواء في الاحتياط زمير تحذيرًا حيث قال: "في مواجهة معركة متعددة الجبهات، يحتاج الجيش إلى كتلة حرجة من الجودة والكمية".

وأضاف زمير حينها: "في رأيي، يقف الجيش على حافة الحجم الأدنى لمواجهة تهديدات أكثر تعقيدًا مما واجهناه في السنوات الأخيرة، وعلى دولة إسرائيل بظروفها الخاصة الحفاظ على هوامش أمن وقوة واسعة، إلى جانب الحاجة الملحة لتحويل وتكييف فعالية الجيش لعصر الحروب المستقبلية. تحتاج إسرائيل إلى قدرات تكنولوجية متقدمة، لكن أيضًا إلى كتلة حرجة من قوة بشرية ذات جودة وكميات كافية".