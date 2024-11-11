تعاون بين جهاز حماية البحيرات و"رياضة الفيوم" لتوفير فرص عمل للشباب

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدد من ملفات التعاون المشترك، وتفعيل مجموعة من المشروعات التنموية التي تستهدف تعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية، ومشاركة الشباب في منظومة التطوير على مستوى القطاعات المختلفة والمساهمة في التنمية الشاملة بمحافظة الفيوم.

,يأتي هذا اللقاء في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية المختلفة بالدولة، سعيًا في تحقيق التنمية والتقدم في كافة محاور الشباب والرياضة، وخاصة تمكين الشباب وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب في محافظة الفيوم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعزيز دور الشباب وتحقيق التكامل بين الرياضة والاقتصاد المحلي، بما يخدم احتياجات الشباب في المجتمع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل دعم وتطوير المدن الشبابية وتحديث البنية التحتية لتلك المنشآت ، وكذا مناقشة عدد من المشروعات ، من أهمها إقامة معسكرات كشفية ومخيمات شبابية تستهدف تعزيز الأنشطة الرياضية والكشفية وتطوير مهارات الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية في مجالات القيادة والعمل الجماعي ، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة البيئية والكشفية التي تعزز الوعي البيئي وتنمي روح التعاون والانتماء في المحافظة.

كما تم التحاور بشأن التعاون بين الوزارة والمحافظة في إنشاء شاطئ خاص بمركز التعليم المدني بمنطقة بشكشوك ، لاسيما مشاركة الشباب في تنمية المشروعات والاستفادة من موارد المحافظة ، وتكثيف الدورات التدريبية والأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والثروة السمكية بمسطح وادي الريان وبحيرة قارون ، على النحو الذي يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أهمية استثمار الموارد الطبيعية الموجودة بمحافظة الفيوم ، لاسيما وأن المحافظة تتمتع بطبيعة فريدة وتمتلك مسطحات مائية مثل البحيرات والمحميات الطبيعية ، كما تمتلك مقومات سياحية كبيرة ، يمكن استغلالها في الترويج للسياحة البيئية والرياضية وجذب مزيد من الزوار من خلال إقامة البطولات والفعاليات الرياضية المتنوعة ، والتي تلعب دورًا حيويًا في زيادة العوائد المالية ودعم الاقتصاد الوطني ، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب ودعم الأنشطة المحلية بالمحافظة ، وينعكس مردوده إيجابًا على العاملين بمجالي الصيد والسياحة.

وأضاف فرحات أن الدولة المصرية تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الثروة السمكية، حيث تسعى مصر لوضع بحيرة قارون على مؤشر الاستثمار السياحي ، من خلال خطة لتنمية البحيرة وتنميتها والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي بها ، ضمن خطة شاملة للارتقاء بالبحيرات المصرية كافة ، يتولى تنفيذها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، لافتًا إلى أن بحيرة قارون تختلف عن بقية البحيرات ، مما يستوجب التعامل معها بطريقة تتماشى مع طبيعتها.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة خلال الإجتماع ، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتعظيم دور المدن الشبابية في تعدد المصادر المالية المتنوعة، وكذلك التوسع في المشروعات وتوفير العديد من الفرص التدريبية وفرص العمل، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية قريبة من الشباب ومساندة لهم في رؤيتهم ومستقبلهم.

وفي ختام اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على إهداء المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات درع تذكاري، عرفانًا بدوره البارز والنشط في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية ودعم تحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك على مستوى الجمهورية.

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