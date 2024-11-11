وفاة شاب من ذو الهمم إثر سقوطه من بلكونة منزله بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم وفاة شاب من ذو الهمم من قرية أبو نعمة بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما اختل توازنه أثناء تواجده في بلكونة منزلها بالدور الثالث وسقوطه منها، وتم نقل الشاب الي مستشفي ابشواي المركزي ولسوء حالتها تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وفشله محاولات إنقاذها ليلفظ أنفاسه الأخيرة ، وتم تحرر محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أبشواي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود اشارة من مستشفي ابشواي المركزي بوصول شاب من ذو الاحتياجات الخاصة مصاب بكسور وكدمات مضاعفة ولسوء حالته تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفي متأثرا بإصابته ،

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى سعداوي ذيدان عبد الحليم 28عاما، وتوفي نتيجة سقوطه من بلكونة منزله بالدور الثالث بقرية أبو نعمه بمركز ابشواي، بسبب اختلال توازنه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وإبلاغ جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.