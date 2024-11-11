بالصور.. رئيس إسنا يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأثنين، الاجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات مشروعات المرافق ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز إسنا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة" وبناءا على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

رئيس إسنا يناقش نسب التنفيذ والمعوقات بمرافق مشروعات "حياة كريمة"

وشهد الاجتماع، مناقشة نسب التنفيذ والمعوقات والمشاكل التى تخص جميع المرافق ومحاولة إيجاد حلول لها، وأكد رئيس المركز على مسئولي الطرق والكباري ( المنطقة الثامنة ) بضرورة الإسراع في إجراءات البدء فى ترميم الأجزاء المحفورة على الطريق الزراعي الشرقي السريع بداية من قرية الكلابية وحتى قرية الشغب.

كما جه رئيس المركز مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار بقرية زرنيخ والتى تعيق تنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات، وضرورة الالتزام بالمواعيد التى تم ذكرها بالمحضر التنسيقي لعملية إعادة الشئ لأصله.

كما وجه مسئولى الصرف الصحى ومسئولى الكهرباء ومسئولى الاتصالات، بضرورة سرعه الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالشوارع الجاهزة للرصف بقرى الحلة والنمسا والقرايا والعضايمة حتى يتمكن جهاز التعمير للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف، وتم توجيه مسئولى المرافق بضرورة تكثيف الأعمال بالقرى التى تعدت نسبة التنفيذ بها 96% للعمل على إنهائها وتسليم القرية ودخولها لتنفيذ الرصف والتسويات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مركز إسنا مسئولى جهاز التعمير بالتنسيق مع مسئول دار الهندسة للإسراع فى إنهاء الملاحظات والعمل على تسليم مركز شباب النمسا، حتى يتم الانتهاء من تسليم جميع مراكز الشباب على مستوى مركز إسنا.

حضر الاجتماع، كلا من المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس ضاحي عبده مدير التخطيط بالمركز، ومسئولي كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء ومسئول الجهاز المركزي للتعمير للمشروعات.

اجتماع حياة كريمة بإسنا (2)

اجتماع حياة كريمة بإسنا (4)

اجتماع حياة كريمة بإسنا (1)

اجتماع حياة كريمة بإسنا (3)

اجتماع حياة كريمة بإسنا (2)