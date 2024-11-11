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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط شاب يُخفي أرقام سيارته إلكترونيا بالقليوبية

السيارة المخالفة
السيارة المخالفة
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تمكنت إدارة مرور القليوبية من ضبط شاب يُخفي أرقام سيارته إلكترونيا في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بالمحافظة.

ولاحظ المقدم وليد بشير وضباط الكمين، تصرفات مريبة من شاب يقود سيارة فاخرة، ما أثار الشكوك حوله، فقرروا استيقافه للتأكد من هويته وسلامة أوراق السيارة.

ورغم إن الشاب أبدى تعاونه، فإن تصرفاته بدت مضطربة، مما دفع الضباط لإجراء فحص دقيق للسيارة، وخلال الفحص، اكتشف الضباط، مفاجأة غير متوقعة، السيارة كانت مجهزة بجهاز تحكم عن بُعد "ريموت كنترول" يسمح بإخفاء اللوحات المعدنية وتغيير أرقامها بكبسة زر.

وبمواجهة الشاب، بالواقعة، حاول تبرير استخدامه لهذا الجهاز للحفاظ على خصوصيته، لكنه لم يتمكن من إقناع الضباط، وبالتحقق من خلفية الشاب وتفاصيل المركبة، تبين أن السيارة قد تكون جزءًا من شبكة تُستخدم لعمليات غير قانونية.

على الفور جرى التحفظ على الشاب والسيارة، ونقل المتهم إلى قسم الشرطة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وتحديد الهدف الحقيقي من تجهيز السيارة بهذه التكنولوجيا المخالفة.

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