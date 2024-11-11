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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الرصف والتطوير ضمن الخطة الاستثمارية

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية ، ولاسيما تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية  لفتح مسارات جديدة للتنمية وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وفي هذا الشأن،  تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بنطاق المركز والمدينة حيث جاري أعمال تسوية وتمهيد طبقة السن والأساس بطريق اشمون محلة سبك ابو رقبة شعشاع  بطول 4كم  بداية من كوبري القنطرة البيضاء وحتى مستشفى العربي  كمرحلة أولى  ، وأعمال قطع الفرمة بمتفرعات شارع خالد بن الوليد والمؤدية إلى شارع علي بن أبي طالب وعددها 10 شوارع بأطول 2300 م، بالإضافة إلى استكمال أعمال فرد طبقة السن والأساس بطريق 21 ( أشمون - طليا – البرانية -  الكوادي – كمين أبو يوسف ) تمهيداً لأعمال الرصف النهائية.

 كما تم متابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة 29 ألف م2 ، كونها صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة .
وفي مركز ومدينة بركة السبع ، أشار رئيس الوحدة المحلية  إلى أنه جاري أعمال رصف عدد من الشوارع الرئيسة ومنها شارع  بور سعيد حيث جاري أعمال قطع الفرمة وصب الارصفة ضمن أعمال الرصف المتكاملة بالخطة الاستثمارية  2024 / 2025، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا قطع الفرمة من شارع ابراهيم الطوري ، ورفع نواتج القطع أول بأول و تسويته لبدء وضع طبقة السن استعدادا لأعمال الرصف ، وكذا أعمال تجهيزات شارع نجم الدين حيث جاري تغيير خطوط المياه القديمة والانتهاء من توصيل الخطوط المنزلية تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير النهائية.

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البنية التحتية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية شبكة الطرق