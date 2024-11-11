توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين بمطروح

بدأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، اليوم الإثنين، توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين ضمن أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح . يستفيد من هذه الكمية 3350 مزارع، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من تقاوى الشعير بالمجان خلال الخمس سنوات الاخيرة حوالى 436 طن .

وقال الدكتور على حزين المدير التنفيذي للجهاز ان من ضمن انشطة المشروع المستهدفه هذا العام كذلك هو توزيع 75.000 ( خمسة وسبعون الف) شتلة زيتون ليصل اجمالى ماتم توزيعه من خلال المبادرة الرئاسية مائة مليون شجرة الى حوالى 600.000 ( ستمائة الف شتلة زيتون).



وفى مجال حصاد مياه المطر قام المشروع بحفر عدد 175 بئر نشؤ سعة البئر 150 متر مكعب وكذلك تم تطهير عدد 87 بئر وخزان رومانى قديم بسعة تخزينية وصلت الى 60.000 متر مكعب كما تم استصلاح واديي حمد وابوصفافى بطول عشر كيلو متر وذلك بانشاء 121 سد متنوع مابين سدود حجرية اوترابيه .



وفى مجال تحسين انتاجية الثروة الحيوانية أضاف "حزين" انه تم تنفيذ عدد 65 قافلة بيطرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بمطروح وذلك لتحصين الأغنام البرقى وتقديمى العلاج بالمجان على المربين، حيث وصل عدد الاغنام البرقى التى تم تقديم التحصينات والعلاج لها الى حوالى 425.000 راس من الأغنام البرقى.



ومن جانبه قال المهندس أحمد مصطفى مدير الشئون الفنية بالمشروع ان المشروع قام بانشاء عدد من من الوحدات الخدمية لتقديم الخدمات للتجمعات البدويى فى المنطقة الحدودية ببرانى والسلوم منها 6 فصول مجتمعية لتقديم الخدمات التعليمية ووحدة صحية لتقديم الخدمات الصحية حيث تم تقديم العلاج لعدد 15000 حالة . كما تم انشاء 328 برج لتربية الحمام كمشروعات مدرة للدخل للمرأة البدوية

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