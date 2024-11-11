محافظ المنوفية يوجه بتقديم الرعاية الطبية بالمستشفى التعليمي لحالة إنسانية تعاني من "داء الفيل"

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر من خلال عقد اللقاءات اليومية ورصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وحلها على أرض الواقع لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم بما يحقق الصالح العام .

حيث أستمع محافظ المنوفية لحالة انسانية تعاني من مرض داء الفيل وظروف صحية صعبة من ناحية بركة السبع وعلى الفور أمر بصرف مساعدة مالية عاجلة له ، مكلفاً إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بإصطحاب الحالة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، والتنسيق مع الوحدة المحلية لتسهيل اجراءات تجديد عقد إيجار محل تجارى وفقا للوائح والقوانين المنظمة كمصدر رزق ثابت له ،كما أمر بصرف مساعدات مالية أخرى ومواد غذائية لحالتين من الاسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا مراعاة لظروفهم الاجتماعية وحالتهم الصحية.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالفحص الفورى والمعاينة على الطبيعة لعدد من الشكاوى احدهما لعدد من سائقى موقف شبين الكوم - السادات يتضررون من عدم تنظيم سير العمل بالموقف ومنح خطوط سير سيارات جديدة، وشكوى مواطن بناحية ابنهس بقويسنا يتضرر من مسئولى الإدارة الزراعية بعدم إتخاذ اللازم بشأن قيام أحد جيرانه بالتعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعية.

فيما وجه محافظ المنوفية إدارة المجالس بدراسة شكوى مواطن بناحية كفر الحمادية ببركة السبع يلتمس سرعة نهو اجراءات تخصيص قطعة أرض تبرع لإقامة وحدة بيطرية ومدرسة لخدمة أهالي القرية ، كما كلف المحافظ رئيس شركة الكهرباء بالفحص واتخاذ اللازم بشأن شكوى مواطن يتضرر من وجود محول كهرباء بالحقل الخاص به مما يلحق الضرر ، هذا وقد أجرى المحافظ اتصالا هاتفياً برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي كلفه بتشكيل لجنة لإجراء المعاينة الفورية على الطبيعة لفحص شكوي مواطنة بقويسنا تتضرر من تسريب مياه خزان الصرف امام منزلها واتخاذ اللازم حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات يومية بالمواطنين والنزول الميداني للتعرف على مطالبهم وبحث شكواهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حفاظا على حقوقهم ومصالحهم.

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