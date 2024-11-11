أردوغان: هدف إسرائيل توسيع الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر العسكري ضد إيران وتواصل هجماتها على لبنان.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب إيجاد حلول عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن هدف إسرائيل توسيع الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتابع أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي جـرائم الإبـادة الجماعية في فلسطين على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن يجب فرض حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإيقاف حركة التجارة معها، مؤكدا على ضرورة تشجيع مزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.