ميقاتي يصف ما يعيشه لبنان بالكارثة المهولة

قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إننا نعرب عن هول الكارثة التي نعيشها هذه الأيام جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف ميقاتي، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، أن لبنان يمر بأزمة تاريخية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله بعدوان إسرائيلي ينتهك القوانين الدولية.

وأشار إلى أن لبنان في أشد الحاجة إلى السلم والأمن من أجل تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وتابع أن أكثر من 3200 شهيد بينهم 775 طفلا وسيدة وما يزيد على 4 آلاف جريح جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة وغير مسبوقة منذ أكثر من 5 سنوات، مشير إلى أننا أعددنا برنامج دعم دقيقا وشفافا من أجل استقبال النازحين جراء الحرب الإسرائيلية.