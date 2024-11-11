بن سلمان يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المجتمع الدولي إلى النهوض بمسؤوليته لنشر الأمن والسلم الدوليين من خلال الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية على لبنان وغزة، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها.

وأضاف بن سلمان، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي تذيعها قناة "القاهرة الإخبارية": ""نطالب بإنهاء الاحتلال غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، كما أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدوليتن بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وندعو بقية الدول للانضمام لهذا التحالف».

وأكّد ولي العهد السعودي، مواصلة الجهود المشتركة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان على كامل أراضيها.