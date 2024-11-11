راندفو شرم الشيخ يناقش تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين

كشف ملتقى شرم الشيخ راندفو في اليوم الثاني عن فرص استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين وذلك في جلسة نقاشية تحت عنوان "التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وقال أردوغان اوغلو، نائب رئيس كورو سيجورنا للتامين، إن الشركات في تركيا قادرة على التاقلم مع التكنولوجيا ولكنهم يستخدمون كل التكنولوجيا حتى الواتساب للحصول على المعلومات، وبفضل الذكاء الاصطناعي تمكنت الشركات من تقديم الخدمة في دقيقة واحدة زاحدة، وتم استخدامه بداية من 2015.

وأكد على أن ادوات الذكاء الاصطناعي قوية يجيب تحويرها وتطويرها بفهم أعمق لما هو قادم، ويجب أن نتحرك كمنطقة ككل لما بعد الذكاء الاصطناعي.

واوضح هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميتلايف مصر، سبب عدم التوسع في الذكاء الاصطناعي وأبرز التحديات التي تواجه الشركات والتى تتضمن الكثير من الأمور على رأسها التكلفة.

قال مايكل موريس، شريك كلاسند آند كو، أن المخاطر القانونية التي قد تواجهها شركات التأمين في مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية الصامتة التي يجب أن تحتوي عليها الوثيقة وتدخل في صياغة العقود المستقبلية ويجب على الشركات التعرف عليها جيدا.

قال هاني موسى، مدير تطوير الأعمال المؤسسية وإدارة التمويل الإلكتروني بإي فاينانس، إن تحديات الذكاء الاصطناعي كثيرة أولها عقلية الإدارة، وحماية البيانات فهو أداة ترفع بيانات الأشخاص، ومنها ايضا النظم القانونية حيث يوجد قوانين لا نحصل على البيانات بسببها، وكذلك توقعات العملاء خاصة وأن كلهم يتعاملون مع التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحدي الجهات الرقابية، وتحدي الانفاق وما سيعود على الشركات بعد الانفاق.

وشدد على أهمية نقل صناعة التأمين من رد الفعل إلى الفعل في كل شىء، وضرورة تغير العقلية وكيف استباق الأحداث مما يوفر كثيرا من المال، مشيرا إلى أن كل دولار تدفعه لزيادة الوعي والتطوير يوفر لك ثلاث دولارات علاج، مما يساعد على توفير المال وتحقيق ربحية أكثر.

وأضاف أن كل شىء متصل والتعاون مع المؤسسات التي تستطيع إنتاج المزيد من التكنولوجيات المفصلة مما يساعد على توفير البيانات، مؤكدا على ضرورة التفكير خارج الصندوق وابتكار المنتجات، لافتا إلى أن معلومات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تؤدي لنوع متقدم من الأنشطة التي ستساعد على كل المنتجات وكيفية تسهيلها وتخفيض التكلفة وسعر الخدمة.

ومن جانبه قال ومحمد أويس أنصاري، الرئيس التنفيذي لميونخ ري، إن صناعة التأمين كانت مختلفة في تبني حلول الذكاء الاصطناعي فالبنوك كانت أسرع من القطاعات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أنه من المهم في المشروعات الاستثمارية هي تعزيز سلاسل القيمة وكذلك التأمين، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يمكن شركات التأمين أن يكون لديها استجابات أكثر سرعة وكذلك السرعة في إدارة المحافظ.

ونوة بأن منافع استخدام الذكاء الاصطناعي لا بد أن تتفق مع الخدمة مثل تخفي النفقات وتعزيز القيمة وتصنيف البيانات وسرعة التواصل بين شركات التأمين وشركات الإعادة والعملاء

وتحديات القيمة الاقتصادية والوقت والموارد، مؤكدا على نجاح العديد من الشركات العالمية في أتمتة العملية التأمينية، وخاصة أن الذكاء الاصطناعي يمكن التأمين بشكل أفضل، مؤكدا على أن حلول الذكاء الاصطناعي غير مسبوقة خاصة على مستوى النتائج.



وشجعت سلام موسى نائب رئيس أوبيس سوفتير، على الامتثال للضوابط الدولية والمحلية خاصة وأن العديد من الشركات لا تعرف الضوابط، قاىلة إنه على كل شركة أن تعرف اذا ما كانت تخضع للضوابط لتجنب العقوبات لخلق ثقة سوقية.