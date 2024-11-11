وزير التعليم أمام الشيوخ: عودة أعمال السنة ساهمت فى انتظام العملية الدراسية.. و85% هى إجمالي حضور الطلبة داخل المدارس

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عودة أعمال السنة، ساهمت فى انتظام العملية الدراسية داخل المدارس، وقال إن 85% هى إجمالي حضور الطلبة داخل المدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلي أنه تم توحيد التكليفات الطلابية على مستوى الجمهورية: أصبح لدينا واجب دراسي يومي وكراسة للفصل وتقييم أسبوعى وهو جزء لا يتجزأ من أى عملية تعليمية فى العالم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ليست ضد اللغة الأجنبية الثانية، لافتا إلي وجود مدارس متخصصة للتعليم الألماني.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لم نلغ دراسة اللغة الثانية ولكن المشكلة أن دراستها ستستغرق أكثر من 100 ساعة دراسة فى العام الدراسي الواحد مما يؤثر علي باقي المواد الدراسية الأساسية.

واستطرد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلًا: “نفس الحال ينطبق فى مادتي علم النفس والفلسفة ويتم تدريسهما لطالب الصف الأول الثانوي”.

وأوضح، أن مادة الفلسفة يجب أن يدرسها طالب العلمى والأدبي فى المرحلة الثانوية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية خاصة والتى مر عليها نحو 50 عامًا.