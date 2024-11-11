الخليح السعودي يتعاقد مع قائد فريق يد الأهلي

أعلن نادي الخليج السعودي لكرة اليد التعاقد مع إبراهيم المصري قائد ومدافع فريق الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد على سبيل الإعارة.

وجاء تعاقد نادي الخليج السعودي مع إبراهيم المصري خلال فترة بطولة آسيا للأندية المقامة في الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وقدّم الحساب الرسمي لنادي الخليج والملقب بـ "الدانة" صفقة إبراهيم المصري على أنغام أغنية "أنت عمري" الشهيرة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

https://x.com/Khaleejclub/status/1855702629328081038?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1855702629328081038%7Ctwgr%5Ed24fddaec6aba323a8fd842e45bd795bb98b0e7c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.filgoal.com%2Farticles%2F493721

ويشارك نادي الخليج في النسخة 29 من بطولة آسيا للأندية بصفته حامل اللقب وحقق الخليج لقبه الأول في النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت.

ويتأهل حامل لقب بطولة آسيا للأندية إلى منافسات كأس العالم "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في مصر.

ويمثل الخليج فقط أندية السعودية في البطولة بينما يشارك ناديا الريان والدحيل من قطر المستضيف.

وتضم البطولة أيضا أندية الكويت وكاظمة من الكويت والشباب البحريني والشارقة الإماراتي وأهلي سداب العماني وسانات كيرمان الإيراني ويتقاسم الريان والسد الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 مرات لكل منهم