كلية الطب بالقوات المسلحة تحصد مراكز أولى فى مسابقة علمية بفرنسا

حصد فريق البحث العلمى لكلية الطب بالقوات المسلحة على عدد من المراكز الأولى فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية ( IGEM ) التى نظمت فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

حيث نجح الفريق فى حصد الميدالية الفضية والترشح ضمن أفضل خمس فرق فى تصنيف أهداف التنمية المستدامة ( sustainable development goals award ).

كما حقق الفريق إنجازاً جديداً فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية ( IGEM ) بترشيحه ضمن أفضل ثلاث فرق فى السلامة البيولوجية ( safety and security award )، فضلاً عن حصوله على المركز الثانى فى مسابقة المشاريع الناشئة وتقييم المشروع المقدم من الفريق كأفضل فكرة مؤثرة لهذا العام.

ولأهمية فكرة المشاريع المقدمة من الطلاب فقد حصل الفريق على حق الإشتراك فى المسابقات بدون مقابل وبذلك يعد الفريق الوحيد الذى يحصل على هذه المنحة تقديراً لتميزه.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية من خلال المشاركة فى المؤتمرات والمسابقات العلمية الدولية بما يسهم فى تبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو جديد فى مختلف المجالات العلمية والبحثية،