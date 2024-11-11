وكيل تعليم بني سويف تستقبل نقيب المعلمين لبحث سبل التعاون

استقبلت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مصطفى الديب نقيب المعلمين وأنيس مشرف أمين صندوق النقابة الفرعية، وذلك لبحث سبل التعاون بين مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين بما يخدم المعلمين وأسرهم

وفي مستهل كلمتها رحبت وكيل الوزارة بنقيب المعلمين، معربة عن اعتزازها بتواجدها معهم، مشيرة إلى أن نقابة المعلمين أحد ركائز العملية التعليمية والتي تعمل على رفع مستوى المهنة التعليمية ورفع مستوى المعلمين والإسهام في خدمة العملية التعليمية.

وأثنت وكيل الوزارة على دور نقابة المعلمين في المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية والعمل على تحسين أوضاع المعلمين ومتابعة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود لكافة أطراف المنظومة التعليمية، مشيدة بالجهود الملموسة وما تقدمه النقابة من أنشطة لخدمة المعلمين وأسرهم.

ومن جانبه رحب مصطفى الديب نقيب المعلمين بوكيل الوزارة، مقدما لها التهنئة لتوليها منصب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، معرباً عن سعادته بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين في سبيل تطوير العملية التعليمية وخدمة المعلمين، مشيرا إلى أن النقابة تسعى جاهدة من أجل توفير خدمات إضافية للمعلمين بما يحقق للمعلم أكبر استفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين من خلال توفير المزايا الإجتماعية والعلاجية والقرض الحسن وإتاحة الدورات التدريبية.